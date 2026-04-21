【ARTPLA 太陽の塔（2026年再販）】 4月24日12時より予約開始 11月 発売予定 価格：19,800円 海洋堂は、プラスチックモデルキット「ARTPLA 太陽の塔（2026年再販）」を4月24日12時より予約受付を開始する。発売は11月を予定し、価格は19,800円。 本商品は大阪万博のシンボルとして誕生した「太陽の塔」を「ARTPLA」シリーズでキット化したもの。外観の再現