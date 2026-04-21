【モデルプレス＝2026/04/21】モデルの西山茉希が4月20日、自身のInstagramを更新。娘との手作り料理を公開し反響を呼んでいる。【写真】40歳2児のママモデル「包丁使ってるのすごい」娘と一緒に料理する様子◆ 西山茉希、娘との手作り料理披露西山は「新生活サイクルに慣れるまでに、勝手なミスを重ねながらもなんとか2週間」と新年度のエピソードをつづり、娘と料理を作る姿や出来上がった料理の写真など複数枚を投稿。大きな包