たこ焼きチェーンの「築地銀だこ」は、九条ねぎマヨシリーズの人気商品『ゆずねぎポン』を4月28日(火)より全国の店舗(一部店舗を除く)で期間限定発売する。価格は1舟8個入りテイクアウト810円(税込)、店内飲食825円(税込)。同商品は、昨年も好評を博した季節限定メニューで、徳島県那賀町産「木頭ゆず」を使用した国産ゆずポン酢だれをベースに、九条ねぎを合わせたさっぱりとした味わいが特徴。〈爽やかな酸味でさっぱりとした一