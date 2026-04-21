【モデルプレス＝2026/04/21】俳優の坂元愛登（さかもと・まなと）が4月19日、自身のInstagramを更新。出演ドラマで姉弟を演じている畑芽育との証明写真2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】24歳美人女優「本当にきょうだいみたい」弟役俳優との証明写真ショット◆畑芽育、弟役・坂元愛登と証明写真2ショット坂元は「『エラー』第2話 いかがだったでしょうか」「すごく大切な写真。太郎はとにかく姉ちゃんがだいすきって