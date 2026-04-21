【寝そべりべこたち】 4月下旬～順次発売予定 価格：1回300円 三洋堂は、カプセルトイの新商品「寝そべりべこたち」を4月下旬より全国のカプセルトイ自動販売機で順次発売する。全8種類あり、価格は1回300円。 本商品は、昔ながらの郷土玩具「べこ」をモチーフにした、ころんとしたフォルムが愛らしいカプセルトイ。カラフルなデザインの全8種類がラインナップされ