資料岡山南警察署 岡山市の会社事務所に侵入して金品を盗もうとした無職の男（41）が20日、建造物侵入と窃盗未遂の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2026年4月14日午後6時ごろから4月15日午前8時50分ごろまでの間、岡山市南区の不動産会社の事務所に侵入し、金品を盗もうとした疑いが持たれています。 15日朝、出勤してきた事務所の職員が室内が荒らされていることに気付き、警察に通報しました。 警