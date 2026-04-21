◆イングランド・プレミアリーグ▽第３３節クリスタルパレス０―０ウェストハム（２０日・セルハースト・パーク）クリスタルパレスの鎌田大地は２０日、ホームのウェストハム戦で後半１４分から出場した。試合は０―０で引き分けた。１２日のリーグ戦でニューカッスルに勝利したクリスタルパレスは昨年１２月以来の連勝を狙っていたが、残留争いに巻き込まれているウェストハムの割り切った守備を前に得点することがで