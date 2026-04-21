２１日から２２日ごろにかけて観測される黄砂について、気象庁などは健康影響を低減するための具体的な予防策を示し、日常生活での注意を呼びかけている。対策の基本は「吸入量を減らすこと」にあり、飛散が多い日は外出を控えるほか、屋外での激しい運動を避ける必要がある。個人防護としてはマスクの着用により、微小な粒子の吸入を抑える効果がある。帰宅した際はホコリを払って入室することも有効だ。また、洗濯物や布団の