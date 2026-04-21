東京都は２１日までに町田市内の集合住宅で設置されていた水道メーター１０個が盗まれた疑いがあると発表した。被害に遭ったのは口径２０ミリメートルの水道メーターで、被害金額は約４万５０００円。神奈川県、静岡県などでも被害が相次いでおり、転売されている可能性があるとみている。都の発表によると、１８日、住民から漏水の連絡を受けた民間事業者が、東京水道株式会社へ「水道メータがない」と連絡したことで発覚。同