「今シーズンも頑張ってもらいたいけど、頑張れば頑張るほど、メジャー球団に指名される確率が高くなり、うちとは縁が遠くなっていくのは複雑ですよね」【もっと読む】ソフトB城島健司CBO直撃（1）ソフトバンクの城島健司チーフベースボールオフィサー（CBO=49）のセリフである。今季開幕前の本紙インタビューで、昨秋のドラフトで1位指名した佐々木麟太郎（21=花巻東→米スタンフォード大）について質問すると、こう言って胸の