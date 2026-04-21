「RB-A1S」インディゴ TVS REGZAは、耳をふさがずに音楽が楽しめるイヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤフォン「RB-A1S」を5月22日より発売する。インディゴ(ID)、アイボリー(IV)、ローズゴールド(RG)の3色を用意。価格はオープンで、市場想定価格は26,400円前後。 テレビやゲーミングモニター、プロジェクターなど、ビジュアル機器を手掛けてきたTVS REGZAが初めて導入する