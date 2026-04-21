27型WQHDのレグザゲーミングモニター「RM-27G5SR」 TVS REGZAは、ゲーミングモニターの新製品として、清潔感のある“ホワイト”カラーを採用した27型WQHDモデル「RM-27G5SR」を5月29日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は4.4万円前後。 2024年11月に参入した、ゲーミングモニターの新モデル。ゲーミング関連のアイテムにおいて、白を基調とした機器が徐