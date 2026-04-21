あなたは読めますか？突然ですが、「囲炉裏」という漢字読めますか？古民家や温泉宿、歴史ドラマなどで見かける、日本古来の暖房兼調理器具のことですが、三つの漢字が並ぶと一瞬読み方に迷ってしまうかもしれません。気になる正解は……「いろり」でした！囲炉裏とは、和風住宅において床を四角く切り抜き、灰を敷き詰めて薪や炭を燃やす場所のことです。暖をとるだけでなく、自在鉤（じざいかぎ）で鍋を吊るして調理をしたり、家