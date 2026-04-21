10万人に1人という難病『脳動静脈奇形』を患い、昨年3月に「准看護師資格」を取得したことを公表している俳優の間瀬翔太さんが4月20日、自身のブログを更新。【写真を見る】【 10万人に1人の難病・間瀬翔太 】病気判明後の趣味「いつ自分の命の灯しびが消えるか分からない。だからこそ今したいと感じた事は今すぐやる」【脳動静脈奇形】間瀬さんは「2019年に脳動静脈奇形の発覚と同時に新しい趣味が出来たんですよね！」と投稿。「