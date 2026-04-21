カラテカの入江慎也が20日、自身のインスタグラムを更新。元ザブングルの松尾陽介氏の結婚式の様子を公開した。【写真】加藤は最初から涙！元ザブングル松尾氏の結婚式ショット入江は「元ザブングルまっつんの結婚披露宴に行かせていただきました。まっつんは沖縄に移住しました。そして今の奥さんと出逢い結婚しました。沖縄での披露宴、全国からたくさんの方が来られていました。本当に素敵な結婚式でした。元相方の加藤君も