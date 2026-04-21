福岡高裁大分県日田市のイオン日田店で2024年、来店していた女性＝当時（84）＝を刺し殺害したとして、殺人罪などに問われた無職白土正博被告（57）の控訴審判決で、福岡高裁は21日、懲役22年だった裁判員裁判の一審大分地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。無罪主張を認めなかった。岡部豪裁判長は判決理由で、犯人性を強く推認させ、完全責任能力があるとした昨年12月の一審判決は「論理則、経験則に照らし不合理でな