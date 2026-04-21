サンリオは21日、自社パブリッシングによるゲームブランド「Sanrio Games（サンリオゲームズ）」を立ち上げ、今年秋に第1作目タイトルとしてNintendo Switch／Nintendo Switch 2用のパーティゲーム『サンリオ パーティランド』をグローバルで同時発売すると発表した。キャラクターIPと世界中のファンをつなぐ新たな接点として、「Sanrio Games」からは今後3年間で10本程度のリリースを予定。【写真】キャラクターたちとゲームを