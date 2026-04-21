麻疹ウイルスの電子顕微鏡写真（米疾病対策センター提供）国立健康危機管理研究機構は21日、全国の医療機関から6〜12日に報告された、はしかの患者数（速報値）が56人で、1月からの累計が299人になったと発表した。昨年1年間の累計患者数265人（暫定値）を3カ月余りで超えた。過去10年の最多は2019年の744人で、2番目の多さとなっている。日本は15年に世界保健機関（WHO）から、土着するウイルスによる感染が確認されない「排