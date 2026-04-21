石原宏高環境相石原宏高環境相は21日の閣議後記者会見で、東京電力福島第1原発事故に伴い福島県内の除染で出た土を、防衛省（東京都新宿区）と最高裁（同千代田区）の花壇で新たに利用すると明らかにした。利用量は計6立方メートル。除染土は昨年7月以降、東京・永田町の首相官邸や霞が関の中央省庁など10カ所で使われている。防衛省がある新宿区では初めてとなる。実施時期は未定。石原氏は会見で「福島県外での最終処分に向