ことしに入って確認されたはしかの感染者数は299人にのぼり、去年同時期の3.8倍以上となっています。厚生労働省によりますと、はしかの感染者は今月12日までの1週間で、全国で56人確認されました。ことしの累計は299人にのぼり、去年の同じ時期の3.8倍以上となっています。12日までの1週間で新たに感染者が報告されたのは、東京都で35人と最も多く、次いで埼玉県で4人、千葉県で3人となっています。はしかは感染力が非常に強く、免