警察庁が発表した「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について」によると、SNS型ロマンス詐欺は認知件数、被害額ともに前年に比べて増加しているようです。警察やメディア等が警戒を呼びかけられているにもかかわらず、被害が後を絶たないのはなぜなのか……弁護士が事例をもとに、被害者を待ち受ける「厳しい現実」について解説します。人生最悪のゴールデンウィークになりそうです…55歳男