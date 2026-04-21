瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降は広く日差しが届くでしょう。21日から22日にかけては黄砂の飛来が予想されているため、見通しの悪化や体調管理に注意してください。日中の最高気温は岡山で24度、津山で22度、高松で25度の予想です。20日と同じくらいか低い気温になります。 22日は昼前にかけて晴れますが、昼過ぎからは湿った空気の影響で曇りの見込みです。朝の最低気温は岡山で9度、津山で7度