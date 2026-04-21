学校で一番楽しみにしている時間が「給食！」という子は多そうです。クラスみんなが一斉に同じメニューを食べるという、ワクワク。大人になっても当時の光景や献立をはっきり覚えている人もいるでしょう。農林水産省「学校給食の現状」によれば全小学校数の99.0%、全中学校数の91.5%で実施されている学校給食（2021年5月データ）。その後も実施校は着実に増加傾向にあるそうです。今年度からはじまった学校給食。わが子だけお弁当