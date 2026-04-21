最上階は25億円、リビングにカーギャラリー…即完売が続く超高額タワマン物件。進化を続けるタワーマンションは、いまや都市の象徴となった。一方で、購入層の実態や災害リスク、将来の建て替え問題など見過ごせない課題も多い。タワマンは本当に“最適解”なのか、その実像に迫る。 【画像】全国で初めてタワーマンションの建設を規制した都市 新刊『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界