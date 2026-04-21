新潟県五泉市のニット製品製造業者、ファインレーベルが自己破産を申請し、新潟地裁から破産手続き開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、ファインレーベルは1991年4月に設立され、セーター、カーディガン、ジャケット、スカート、ワンピースなどの婦人用ニット製品の製造を主体に事業を展開。一部、紳士用ニット製品の製造