ブラックマヨネーズ・小杉竜一が、スナックを間借りして営業する町中華の店を取材。美人ママが登場し驚きの声があがっただけでなく、優しすぎる間借り条件にツッコミが入れられる場面があった。【映像】スナックの美人ママが登場4月17日放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）では、「名店入り目前!? 今は間借りだけどウマい店」を小杉が調査。その中で、千葉・本千葉駅から徒歩3分の「スナック ようこ」を訪れ