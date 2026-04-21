9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が出演するレグザの新CM「色を吹き込む人」が、21日より公開された。テレビCMは、6月に放送される。【写真】きれいな横顔…！新CM撮影中の目黒蓮CMではその色鮮やかさや、そこから生み出されるイマーシブ体験を表現するため、目黒が「色を吹き込む人」となって登場。目黒がモノクロのテレビ画面に手を触れると色鮮やかな光の粒子が生まれ、きらめく光の帯となって目黒を包みこむシーンが描かれ