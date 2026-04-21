石原環境相は２１日の閣議後の記者会見で、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染作業で発生した福島県の除染土を、防衛省（東京都新宿区）と最高裁（同千代田区）の敷地内で再利用すると発表した。千代田区内にある首相官邸や中央省庁の敷地内では既に再利用されているが、防衛省のある新宿区では初の試みとなる。除染土は福島県内の中間貯蔵施設で保管されており、２０４５年までに県外で最終処分することが法律で定め