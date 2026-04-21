元フジテレビでフリーアナウンサーの高島彩（47）が21日、自身のインスタグラムを更新。同局・生野陽子アナ（41）との写真を披露した。高島は「3月の想い出」「時差投稿」と添え、「生野とスタイリスト杉山さんとランチ」と報告。生野アナとの2ショット写真を公開した。そして「あのかわいい生野がすっかりお母さんになっていて、しっかりしつつも、ほんわかしたオーラは変わらずで、とても癒されました」とコメント。「きっ