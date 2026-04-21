23年に解散した「BiSH」の元メンバーで、作家としても活動するモモコグミカンパニー（年齢非公表）が21日までにXを更新。一部ファンの指摘に不快感を示し、“線引き”する理由を記した。モモコグミカンパニーは「私本人は、特に良い人間ではないと思っています。しかし、ことモモコグミカンパニーに関しては悪いことろは何一つないと思っています。そうやって仕事をしてきました」と書き出し、「だから、ファンであっても色々と指