ワールドシリーズ３連覇を目指すドジャースが緊急事態に見舞われた。新守護神として獲得したエドウィン・ディアス投手（３２）が、右ヒジの関節遊離体（通称・ネズミ）の除去手術を受けることになり、２０日（日本時間２１日）に負傷者リスト入り。およそ３か月間は戦列を離れる見通しといい、またしてもブルペンが大きく揺らぎ始めた。球速低下の異変が生じた１０日（同１１日）のレンジャーズ戦に続き、１９日（同２０日）の