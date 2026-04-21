愛知県の西尾市民病院は、心臓病で死亡した患者を高次の医療機関へ搬送する判断が遅れたとして、遺族に1000万円を支払うことで合意しました。 【写真を見る】カテーテル使った不整脈治療後に70代男性死亡 別の医療機関への搬送の遅れ認め遺族に1000万円支払いで示談成立 愛知･西尾市民病院 西尾市民病院によりますと、おととし5月に心臓病の70代男性に対し、カテーテルを使った不整脈の治療を行いました。 治療後男