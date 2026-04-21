【モデルプレス＝2026/04/21】女優の真木よう子が4月20日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開した。【写真】43歳女優「幸せいっぱい」0歳娘に蹴られる自宅ショット◆真木よう子、娘との自宅ショット公開真木は「母とはなんぞやという定義から始めなくては」とつづり、娘とのお昼寝ショットを投稿。娘の脚が真木の顔の上に乗っている状況を公開している。◆真木よう子の投稿が話題この投稿には「幸せいっぱいのショット