『西遊記』のモデル・玄奘三蔵は実在した！国禁を破り砂漠を越えて般若心経を届けた僧の正体 玄奘三蔵が持ち帰って漢訳 西遊記のモデル・玄奘三蔵は「実在の天才翻訳家」だった 意外と知らない「三蔵法師」という言葉の本当の意味 般若心経は、唐代の僧、三蔵法師玄奘（さんぞうほうしげんじょう）がインドから原典を持ち帰って漢訳（中国語に訳すこと）しました。 玄奘は、明代の小説『西遊記』に登場するので、ご存じ