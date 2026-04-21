65型4K有機EL「65X770S」 TVS REGZAは、2026年春夏レグザの新製品として、新開発パネルを採用した4K有機ELテレビ「X770Sシリーズ」を6月26日から発売する。サイズは65型、55型、48型。価格はオープンで、市場想定価格は33万円前後から。 4K有機EL「X770Sシリーズ」 ・65型「65X770S」49.5万円前後6月26日発売 ・55型「55X770S」38.5万円前後同上 ・48型「48X770S」33万円前後同上