少しの工夫で劇的に変わる！体に負担をかけにくいお酒の飲み方 ダイエット中でもお酒を飲みたいなら工夫しよう！ お酒の種類だけでなく、飲む時間帯や一緒に食べるおつまみなどにも気を配るようにすると、もっと健康的に飲酒を楽しめます。まず、夜お酒を飲む日は朝食、昼食をきちんととっておくこと。カロリーをセーブしようと食事を抜いたりするのは、やせるのに逆効果。空腹状態でいきなりお酒やおつまみを口に