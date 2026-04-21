名作料理劇画『ザ・シェフ』の第1話で、主人公の味沢匠が呼ばれるキッカケとなった大事件。それは、国の命運を握る海外のVIPが、ホテル渾身の最高級フレンチを「ほとんど食べ残して帰ってしまった」ことでした。 日本のトップシェフが腕によりをかけたそのメニューとは、一体どんなものだったのでしょうか？今回はマンガに登場する超豪華コースの全貌をご紹介します。週末の少しリッチなお家ディナーの参考に…