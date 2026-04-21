55型4K液晶「55Z890S」 TVS REGZAは、2026年春夏レグザの新製品として、LEDバックライトを搭載した4K液晶テレビ「Z890Sシリーズ」および「Z770Sシリーズ」を5月22日より順次発売する。価格はオープン。サイズと市場想定価格は以下の通り。 4K液晶テレビ「Z890Sシリーズ」 (量子ドット×ミニLED) ・85型「85Z890S」71.5万円前後 ・75型「75Z890S」55万円前後 ・65型「65Z890S」44万円前