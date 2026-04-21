東京時間10:28現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝88.26（-1.35-1.51%） イランの代表団が協議の場所であるパキスタンのイスラマバードに向かったとの報道で売りが出ている。