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東京時間10:28現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝25331.00（+129.00+0.51%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4837.10（+8.30+0.17%） ※東京金先物は5分程度の遅れ ドル円がしっかりで東京金の支え