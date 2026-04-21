円やや軟調、4月利上げ観測ほぼ消滅NZドル円6週間ぶり高値 円はやや軟調。きのうのロイターや共同の報道を受け、日銀の4月利上げ観測がほぼ消滅。利上げ確率は4%付近まで低下している。 関係者の話として、日銀は米イラン戦争が経済情勢に与える影響を見極めるため4月は利上げを見送る可能性が高いと、ロイターや共同通信が報じていた。 予想上回るCPIを受けNZ中銀の早期利上げ観測が浮上。円売り・NZドル