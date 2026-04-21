USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.726.115.996.96 1MO7.746.116.097.08 3MO8.115.996.646.98 6MO8.616.167.297.31 9MO8.856.357.657.52 1YR8.986.547.897.69 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.649.537.01 1MO7.379.607.00 3MO7.769.417.07 6MO8.379.567.33 9MO8.709.