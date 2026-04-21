100型4K液晶「100ZX1S」 TVS REGZAは、色鮮やかな映像が楽しめるRGB LEDバックライト搭載の4K液晶テレビ「ZX1Sシリーズ」、および「ZX2Sシリーズ」を5月29日に発売する。100型、85型、75型、65型の4サイズを用意。価格はオープンで、市場想定価格は55万円前後から。 4K液晶「ZX1Sシリーズ」 (RGB LED) ・100型「100ZX1S」198万円前後5月29日発売 ・85型「85ZX1S」132万円前後同上