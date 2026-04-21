２０日にスタートしたカンテレ系「銀河の一票」では、ヒロインの亡き母役にネットの注目が集まった。与党幹事長の娘で秘書の茉莉（黒木華）は、父宛に来た「あなたが殺した」という手紙の真意を探ろうと動き出すも、幼なじみで議員の日山（松下洸平）の裏切りでその動きがバレ、父から秘書をクビにされ、家を出て行くことに。そこで、以前実母からもらったおもちゃの電球を探してくれたスナックのママ・あかり（野呂佳代）か