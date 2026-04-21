2026年4月10日（金）24時の金曜スペシャル『the paddlesのもしゃべり2』が放送された。 ©️ABCラジオ 大阪寝屋川出身のスリーピースバンドthe paddlesが、お送りする一時間番組。昨年の11月に第一回を放送し、その反響から今回の第二回が決定した。第一回は阪神タイガーストークのゲストに小縣アナが登場した。90分の収録のうち45分を小縣アナが話していたということで、小縣アナのト}