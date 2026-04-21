女優の高島礼子（61）が21日までに自身のインスタグラムを更新し、女子プロゴルファーの原江里菜（38）とのゴルフ満喫ショットを披露した。「舞台の時はしばらくお休み〆のゴルフ」と書き出すと、ゴルフウエア姿の自身と原の自撮り2ショットをアップ。「ツツジがきれいです緑が目に優しく癒されゴルフプロのアドバイス」とハッシュタグでは「女子プロゴルファー」、原のインスタグラムアカウントを添えた。高島は