「ロッキーズ−ドジャース」（２０日、デンバー）今季限りで現役を引退するロハスがメジャー通算１０００本安打を達成した。二回１死からマンシーが同点ソロを放った後、ロハスが２者連続で今季１号となる左翼席への完璧な一発を放った。四回無死一塁では２打席連続安打となる左前打。メジャー通算１３年目で大台に到達した。記念のボールが三塁ベンチに投げ返されると、受け取ったロバーツ監督がスタンドへ投げ込もうと