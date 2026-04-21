◇ア・リーグブルージェイズ―エンゼルス（2026年4月20日アナハイム）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が20日（日本時間21日）、エンゼルス戦に「5番・三塁」で先発出場した。初回2死一、二塁の第1打席は遊失策に倒れたが、ゴロの打球が二塁走者のゲレロに当たりそうになると、111キロの巨漢は軽い身のこなしでジャンプ。打球が足に当たり守備妨害になる可能性もあったがスレスレでかわすと、遊撃手のネトが思わず