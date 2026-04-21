4月21日（現地時間20日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではクリーブランド・キャバリアーズがホームのロケット・アリーナにトロント・ラプターズを迎え撃った。 キャブスは試合開始からジャレット・アレン、ジェームズ・ハーデンの連続得点で6－0の入りを見せると、ドノバン・ミッチェルも加点。マックス・ストゥル