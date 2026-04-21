アイザワ証券グループは大幅安。２０日取引終了後、２６年３月期連結決算の速報値を発表した。最終利益は２７億５２００万円（前の期比１３．２％減）の見通し。株式委託手数料や信託報酬が増加したものの、プラットフォームビジネスの拡大に伴う販売費・一般管理費の増加や投資先ファンドにおける非上場資産の損失計上などが響いた。これを受け、売り優勢の展開となっている。なお、正式な決算発表は２８日を予定し